Туреччина: перший за 86 років намаз в соборі Святої Софії

14:05 24 липень Київ, Україна

У Стамбулі в колишньому соборі Святої Софії, який перетворений на мечеть , проводиться ісламська молитва намаз (молитва з віршів Корану - прим.ред.).

Цілу добу, вперше за останні 86 років, мусульмани будуть молитися в соборі Святої Софії, з ранку п'ятниці, 24 липня, до ранку 25 липня. У ній візьме участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Раніше стало відомо, що майже всі квитки на першу молитву в Софії були придбані віруючими з різних країн. Для того щоб моляться не бачили християнських фресок, спочатку передбачалося використовувати особливий режим освітлення. Потім від цієї ідеї відмовилися через побоювання, що зміна світлового режиму негативно вплине на стан фресок, і було вирішено приховувати їх за допомогою штор, які будуть опускатися протягом хвилини.

Подія вже зібрало тисячі мусульман. Всередині, через заходи безпеки у зв'язку з пандемією, можуть перебувати не більше 500 осіб.

Нагадаємо, Державна рада Туреччини скасував постанову уряду 1934 року про присвоєння собору Святої Софії статусу музею.



10 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ, згідно з яким в Айя-Софії відновляться мусульманські поклоніння.