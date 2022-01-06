Туреччина скасовує ПЛР-тести для туристів з 15 країн

10:11 30 квітень Київ, Україна

Влада Турецької Республіки прийняла рішення про скасування обов'язкових ПЛР-тестів на COVID-19 для туристів, що прибувають з низки країн, з 15 травня.

Про це з посиланням на інформаційну записку, яку від влади країни отримали туристичні агентства, повідомляє турецьке видання soL haber.



Генеральний директор з охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я Туреччини Фатіх Кара попросив Міністерство внутрішніх справ країни не вимагати ПЛР-тесту при в'їзді до Туреччини з 15 країн з 15 травня. В інформаційній записці, спрямованій туристичним агентствам через тиждень після цього запиту, було повідомлено, що тест ПЛР не вимагатиметься від пасажирів, які прибувають до Туреччини з 15 країн.

"З 15 травня 2021 року у людей, які приїжджають до Туреччини з Гонконгу, Китаю, Тайваню, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Ізраїлю, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембургу, України та Естонії, ПЛР-тест не буде запитуватися при прибутті", - йдеться в інформаційній записці.

Про нові правила, які будуть діяти з 15 травня, повідомили в тому числі і в турецькій лоукост-авіакомпанії Pegasus Airlines.



Такі нововведення дозволять мандрівникам економити близько тисячі гривень при здійсненні поїздки.



На цей же момент всі пасажири, що прямують до Туреччини, повинні пред'явити негативний результат тесту ПЛР, який був проведений протягом останніх 72 годин до вильоту їхнього рейсу до Туреччини.