Туреччина скасовує ПЛР-тести для пасажирів з України і низки країн

МОЗ Туреччини зняв вимоги щодо ПЛР-тестів для авіапасажирів з України, незалежно від їхнього громадянства.
Про це повідомляє Міністерство культури і інформаційної політики у четвер, 13 травня.
Згідно з турецьким повідомленням авіаперсоналу (NOTAM) по рейсах до Туреччини, рішення набуде чинності 15 травня 2021 о 00:00 за київським часом.
Скасування ПЛР-тестування також стосується пасажирів з Китаю, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембургу та Естонії.
Мандрівники з інших країн, які слідують до Туреччини, як і раніше, повинні пройти ПЛР-тест на коронавірус. З моменту здачі аналізу до моменту вильоту повинно пройти не більше 72 годин.
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