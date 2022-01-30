Туреччина скасовує ПЛР-тести для пасажирів з України і низки країн

14:50 13 травень Київ, Україна

МОЗ Туреччини зняв вимоги щодо ПЛР-тестів для авіапасажирів з України, незалежно від їхнього громадянства.

Про це повідомляє Міністерство культури і інформаційної політики у четвер, 13 травня.

"Декларація про наміри, яка на початку травня була підписана між Україною і Туреччиною, - дає перші результати. Світ вже не буде таким, як раніше. Однак, якщо ми можемо, слідуючи безпеці норм, хоча б частково повертатися до звичних колись реалій - цим варто користуватися", - прокоментував міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Згідно з турецьким повідомленням авіаперсоналу (NOTAM) по рейсах до Туреччини, рішення набуде чинності 15 травня 2021 о 00:00 за київським часом.



Скасування ПЛР-тестування також стосується пасажирів з Китаю, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Мандрівники з інших країн, які слідують до Туреччини, як і раніше, повинні пройти ПЛР-тест на коронавірус. З моменту здачі аналізу до моменту вильоту повинно пройти не більше 72 годин.