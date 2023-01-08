Туреччина звинуватила росію у умисному затягуванні війни

Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що через постійні обстріли російської армії війна в Україні затягується. Про це повідомляє CNN Turk.

Він зазначив, що президент Реджеп Тайіп Ердоган звернувся до кремлівського диктатора Володимира Путіна саме тому, що обстріл веде російська армія.

"Здебільшого це російські бомбардування, які затягують цю війну і ускладнюють якісь переговори. Принаймні якесь одностороннє припинення вогню означало б, що росія зупиниться, а потім і Україна, і це те, до чого наш президент учора закликав двох лідерів. Ми можемо досягти локального припинення вогню", – заявив Калин.

Він зазначив, що для початку переговорів українці мають побачити певні кроки від кремлівського режиму.

"Це може бути російський план виведення військ з території України та обмін полоненими, Запорізька АЕС, продовження зернової угоди. Це те, на чому варто зосередитися. Інакше я думаю, що 2023 рік буде важчим, якщо ми дозволимо цій війні продовжуватися", - заявив Калін. .

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час розмови з главою кремлівського режиму закликав його підкріпити «заклики до переговорів» одностороннім припиненням вогню. Ердоган також провів переговори із президентом Володимиром Зеленським.

Російський диктатор Володимир Путін 5 січня "доручив" міністру оборони країни-агресора Сергію Шойгу "запровадити режим припинення вогню" "по всій лінії бойового зіткнення" в Україні з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Путін пояснив рішення закликами свого поплічника, голови РПЦ патріарха Кирила, а також нібито своєю турботою про віруючих.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 січня наголосив, що слова Росії про «припинення вогню» виявилися брехливими — окупанти продовжували обстріли та удари по українських містах. Внаслідок обстрілу росіянами Бахмута 6 січня загинули двоє цивільних, ще 13 людей отримали поранення.