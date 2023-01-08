Туреччина звинуватила росію у умисному затягуванні війни

Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що через постійні обстріли російської армії війна в Україні затягується. Про це повідомляє CNN Turk.
Він зазначив, що президент Реджеп Тайіп Ердоган звернувся до кремлівського диктатора Володимира Путіна саме тому, що обстріл веде російська армія.
Він зазначив, що для початку переговорів українці мають побачити певні кроки від кремлівського режиму.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час розмови з главою кремлівського режиму закликав його підкріпити «заклики до переговорів» одностороннім припиненням вогню. Ердоган також провів переговори із президентом Володимиром Зеленським.
Російський диктатор Володимир Путін 5 січня "доручив" міністру оборони країни-агресора Сергію Шойгу "запровадити режим припинення вогню" "по всій лінії бойового зіткнення" в Україні з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Путін пояснив рішення закликами свого поплічника, голови РПЦ патріарха Кирила, а також нібито своєю турботою про віруючих.
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 січня наголосив, що слова Росії про «припинення вогню» виявилися брехливими — окупанти продовжували обстріли та удари по українських містах. Внаслідок обстрілу росіянами Бахмута 6 січня загинули двоє цивільних, ще 13 людей отримали поранення.
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