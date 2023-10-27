Туреччина не вважає ХАМАС терористами та готова стати гарантом для Палестини - Ердоган
14:31 25 жовтня Київ, Україна
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара не вважає ХАМАС
терористичною організацією та висловив готовність Туреччини стати державою-гарантом для Палестини.
Про це він сказав під час пресконференції.
Ердоган також заявив, що Туреччина не має проблем з Ізраїлем.
"У нас немає проблем із державою Ізраїль, але ми ніколи не схвалювали звірства, вчинені Ізраїлем, та їх стиль діяти як організація, а не держава. І ми не робитимемо цього", - сказав він.
За словами президента Туреччини, майже половина загиблих під час атак Ізраїлю на Газу – це діти.
"Інші – їхні матері та люди похилого віку. Одного цього достатньо, щоби показати, що була жорстокість. Ви не можете знайти іншу армію, яка підпалює лікарні, храми та ринки та продовжує цю нелюдську діяльність. ХАМАС - це не терористична організація, а група визволителів "і моджахедів, які борються за захист своїх земель та громадян", - сказав Ердоган.
Він зазначив, що планував поїздку до Ізраїлю, але тепер скасував її.
"Якось я потис руку людині на ім'я Нетаньяху. У нас були добрі наміри, але вони нас образили. У нас був проєкт поїздки до Ізраїлю, його скасували, ми не поїдемо. Я пропоную всім іншим країнам з розумом і совістю чинити тиск на уряд Нетаньяху, щоб держава Ізраїль прийшла до тями", — сказав президент Туреччини.
Ердоган запропонував створити Міжнародну палестино-ізраїльську мирну конференцію
"Туреччина на тлі нинішньої ескалації виступає з ідеєю створення системи країн-гарантів для Палестини та Ізраїлю. Анкара готова стати таким гарантом для палестинської сторони. Ми запрошуємо країни, які бажають розглянути нашу пропозицію. Ми пропонуємо організувати Міжнародну палестино-ізраїльську мирну конференцію, у якій візьмуть участь усі впливові сторони регіону", - сказав він.
За словами Ердогана, перш за все всі сторони повинні "відвести руки від курка і негайно оголосити припинення вогню".
"Ніхто не сприймає серйозної структури, яка нехтує жорстоким вбивством дітей. Ми глибоко засмучені тим, що ООН має репутацію організації безсилля", — сказав президент Туреччини.
Він також зазначив, що Анкара передала постраждалим у Газі гуманітарну допомогу.
"З 7 жовтня ми докладаємо всіх зусиль, щоб не допустити ескалації кризи. Ми відправили 8 літаків, повних гуманітарної допомоги, щоб задовольнити потреби народу Гази. Ми відправили 25 наших бійців до Єгипту для лікування поранених", - сказав Ердоган.
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