Туреччина не вважає ХАМАС терористами та готова стати гарантом для Палестини - Ердоган

"Якось я потис руку людині на ім'я Нетаньяху. У нас були добрі наміри, але вони нас образили. У нас був проєкт поїздки до Ізраїлю, його скасували, ми не поїдемо. Я пропоную всім іншим країнам з розумом і совістю чинити тиск на уряд Нетаньяху, щоб держава Ізраїль прийшла до тями", — сказав президент Туреччини.