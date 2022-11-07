Туреччина не пустила російські військові кораблі у Чорне море

12:33 07 листопада Київ, Україна

Після дев'яти місяців очікування Тихоокеанський флот росії повертається до пункту базування через заборону Туреччини на вхід у Чорне море.

Військовим суднам довелося повертатися до порту базування у Владивостоці, повідомив керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

«Бачите літери "Z" та "V" на трубах? Це, як у старому анекдоті: "Не знадобилося". І все через Туреччину з її протоками. А чекали 9 місяців. Втомилися, ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли», – зазначив Клименко.

За його даними, ракетний крейсер Тихоокеанського флоту «Варяг» та великий протичовновий корабель «Адмірал Трибуц» стояли в Середземному морі з 2 лютого і готувалися зайти до Чорного моря, щоб здійснювати атаки на українську територію. Однак Анкара так і не дозволила їм це зробити. У неділю, 6 листопада, обидва кораблі були помічені шипспотеррами в Сінгапурській протоці, через яку вони повертаються до Владивостока.



За два тижні до початку війни в Україні Туреччина впустила в Чорне море шість десантних кораблів 71 бригади Балтійського флоту росії – «Калінінград», «Мінськ», «Корольов», «Петро Моргунов», «Георгій Побєдоносець» та «Оленьогірський гірник». Міноборони росії заявляло, що вони прибули для проведення навчань, призначених перед вторгненням - з 13 по 19 лютого.



Вже тоді російський військовий експерт Павло Фельгенгауер застерігав, що це фінальний сигнал перед висадкою російського десанту в Одесі. На цей момент, за даними ЗСУ, у Чорному морі немає російських носіїв ракет. Все угруповання російського флоту складається з 7 бойових кораблів без ракетоносіїв. Вони виходять на чергування по три кораблі.