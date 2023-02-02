Туреччина не обслуговуватиме підсанкційні літаки з росії, білорусі та Ірану

Турецька компанія Havas, найбільший оператор із наземного обслуговування літаків, попередила авіаперевізників, що не зможе обслуговувати літаки з росії, білорусі та Ірану.
Про це пише турецьке профільне видання Haber Aero. Йдеться про літаки американського та європейського виробництва, зокрема, Boeing та Airbus.
Havas надіслала листа авіакомпаніям ще в грудні 2022 року. У ньому йдеться про те, що літаки підпадають під обмеження Міністерства торгівлі США, які були введені в лютому 2022 року через початок повномасштабної війни росії проти України.
Тому Havas радить планувати польоти до Туреччини лише на літаках, що містять не більше 25% деталей американського виробництва, оскільки це єдині літаки, які дозволено їй обслуговувати.
До списку потрапило понад 170 повітряних суден російських авіакомпаній, сім з яких білоруські та чотири іранські. Серед власників Аерофлот, вантажна авіакомпанія AirBridge Cargo, Перемога, S7, Utair, Ural Airlines, Red Wings, Nordwind, Yamal, Azur Air, I Fly, Pegas Fly.
У списку також білоруські Belavia та іранські Iran Air та Mahan Airlines.
У листі Havas також згадуються бізнес-джети Boeing 787 Dreamliner і Gulfstream G650, які належать російському мільярдеру Роману Абрамовичу.
Про це пише турецьке профільне видання Haber Aero. Йдеться про літаки американського та європейського виробництва, зокрема, Boeing та Airbus.
Havas надіслала листа авіакомпаніям ще в грудні 2022 року. У ньому йдеться про те, що літаки підпадають під обмеження Міністерства торгівлі США, які були введені в лютому 2022 року через початок повномасштабної війни росії проти України.
Тому Havas радить планувати польоти до Туреччини лише на літаках, що містять не більше 25% деталей американського виробництва, оскільки це єдині літаки, які дозволено їй обслуговувати.
До списку потрапило понад 170 повітряних суден російських авіакомпаній, сім з яких білоруські та чотири іранські. Серед власників Аерофлот, вантажна авіакомпанія AirBridge Cargo, Перемога, S7, Utair, Ural Airlines, Red Wings, Nordwind, Yamal, Azur Air, I Fly, Pegas Fly.
У списку також білоруські Belavia та іранські Iran Air та Mahan Airlines.
У листі Havas також згадуються бізнес-джети Boeing 787 Dreamliner і Gulfstream G650, які належать російському мільярдеру Роману Абрамовичу.
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