Туреччина не обслуговуватиме підсанкційні літаки з росії, білорусі та Ірану

15:46 02 лютого Київ, Україна

Турецька компанія Havas, найбільший оператор із наземного обслуговування літаків, попередила авіаперевізників, що не зможе обслуговувати літаки з росії, білорусі та Ірану.



Про це пише турецьке профільне видання Haber Aero. Йдеться про літаки американського та європейського виробництва, зокрема, Boeing та Airbus.



Havas надіслала листа авіакомпаніям ще в грудні 2022 року. У ньому йдеться про те, що літаки підпадають під обмеження Міністерства торгівлі США, які були введені в лютому 2022 року через початок повномасштабної війни росії проти України.



Тому Havas радить планувати польоти до Туреччини лише на літаках, що містять не більше 25% деталей американського виробництва, оскільки це єдині літаки, які дозволено їй обслуговувати.



До списку потрапило понад 170 повітряних суден російських авіакомпаній, сім з яких білоруські та чотири іранські. Серед власників Аерофлот, вантажна авіакомпанія AirBridge Cargo, Перемога, S7, Utair, Ural Airlines, Red Wings, Nordwind, Yamal, Azur Air, I Fly, Pegas Fly.



У списку також білоруські Belavia та іранські Iran Air та Mahan Airlines.



У листі Havas також згадуються бізнес-джети Boeing 787 Dreamliner і Gulfstream G650, які належать російському мільярдеру Роману Абрамовичу.