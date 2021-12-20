Туреччина нарощує обсяги продажу зброї до країн Африки

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зміцнює оборонні зв'язки з африканськими країнами напередодні великих зборів лідерів африканського континенту в Стамбулі.
Цієї п'ятниці відбудеться дводенний саміт партнерства Туреччина-Африка. Наступним етапом цих відносин, що швидко розвиваються, стане зміцнення безпеки африканських регіонів, які прагнуть скуповувати військову техніку за нижчими цінами.
Лідери та вищі міністри з 39 країн, зокрема, 13 президентів, підтвердили свою присутність на саміті.
Анкара вже має військову базу в Сомалі. А Туніс у вересні отримав своє перше постачання турецьких бойових дронів.
У серпні Туреччина також підписала зобов'язання щодо військової співпраці з прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), раніше Росія була домінантним гравцем на африканському ринку озброєнь, на її частку припадало 49% імпорту континенту в період з 2015 до 2019 року.
Але останні роки сильно виріс інтерес до турецької зброї.
Найбільший попит сьогодні має модель TB2 Bayraktar. Дрони виробляються приватною компанією Baykar, якою управляє один із зятів Ердогана.
За оцінками ООН, найбільша увага приділяється зв'язкам Туреччини з Ефіопією, де внаслідок жорстокого конфлікту загинули тисячі людей, було переміщено понад два мільйони людей і сотні тисяч опинилися в умовах голоду.
Західне джерело повідомило, що на початку цього року Туреччина відправила невідому кількість бойових дронів на підтримку кампанії Абія, але з того часу Анкара побоялася міжнародного тиску і припинила продаж.
«Ефіопія може купувати ці дрони у будь-кого», - заявив у жовтні офіційний представник Міністерства закордонних справ Туреччини, не підтвердивши і не спростувавши факт продажу.
Офіційні турецькі дані не розкривають деталі продажів військової продукції в окремі країни, лише дають загальну суму продажів за кожен місяць. Відомо, що за останній рік вони різко зросли.
Згідно з даними, опублікованими Асамблеєю турецьких експортерів, турецький оборонний та авіаційний експорт до Ефіопії зріс до 94,6 мільйона доларів у період із січня по листопад із приблизно 235 000 доларів за той же період минулого року.
Продажі в Анголу, Чад та Марокко зазнали аналогічного стрибка.
Цієї п'ятниці відбудеться дводенний саміт партнерства Туреччина-Африка. Наступним етапом цих відносин, що швидко розвиваються, стане зміцнення безпеки африканських регіонів, які прагнуть скуповувати військову техніку за нижчими цінами.
Лідери та вищі міністри з 39 країн, зокрема, 13 президентів, підтвердили свою присутність на саміті.
Анкара вже має військову базу в Сомалі. А Туніс у вересні отримав своє перше постачання турецьких бойових дронів.
У серпні Туреччина також підписала зобов'язання щодо військової співпраці з прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), раніше Росія була домінантним гравцем на африканському ринку озброєнь, на її частку припадало 49% імпорту континенту в період з 2015 до 2019 року.
Але останні роки сильно виріс інтерес до турецької зброї.
Найбільший попит сьогодні має модель TB2 Bayraktar. Дрони виробляються приватною компанією Baykar, якою управляє один із зятів Ердогана.
За оцінками ООН, найбільша увага приділяється зв'язкам Туреччини з Ефіопією, де внаслідок жорстокого конфлікту загинули тисячі людей, було переміщено понад два мільйони людей і сотні тисяч опинилися в умовах голоду.
Західне джерело повідомило, що на початку цього року Туреччина відправила невідому кількість бойових дронів на підтримку кампанії Абія, але з того часу Анкара побоялася міжнародного тиску і припинила продаж.
«Ефіопія може купувати ці дрони у будь-кого», - заявив у жовтні офіційний представник Міністерства закордонних справ Туреччини, не підтвердивши і не спростувавши факт продажу.
Офіційні турецькі дані не розкривають деталі продажів військової продукції в окремі країни, лише дають загальну суму продажів за кожен місяць. Відомо, що за останній рік вони різко зросли.
Згідно з даними, опублікованими Асамблеєю турецьких експортерів, турецький оборонний та авіаційний експорт до Ефіопії зріс до 94,6 мільйона доларів у період із січня по листопад із приблизно 235 000 доларів за той же період минулого року.
Продажі в Анголу, Чад та Марокко зазнали аналогічного стрибка.
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