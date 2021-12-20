Туреччина має намір стабілізувати відносини з Єгиптом, Ізраїлем та ОАЕ

07:26 30 листопад Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про свій намір покращити відносини з Єгиптом та Ізраїлем, зазначивши, що вживе всіх необхідних для цього заходів, як і у випадку з ОАЕ.



Зв'язки між Туреччиною та ОАЕ були натягнуті з регіональних питань, але візит спадкового принца Абу-Дабі шейха Мохаммеда бен Заїда до Анкари минулого тижня дозволив стабілізувати ці відносини, оскільки країни закрили багатомільярдні інвестиції.



«Подібно до того, як було зроблено крок між нами та Об'єднаними Арабськими Еміратами, ми зробимо аналогічні кроки з іншими», - сказав Ердоган турецьким репортерам на борту свого літака, який повертається з поїздки до Туркменістану на вихідних, повідомляє телеканал НТВ.



Він припустив, що послів Туреччини можуть відправити назад до Єгипту та Ізраїлю, і сказав, що планує візит у відповідь до ОАЕ в лютому.



"Тепер, коли ми прийняли рішення, ми, звичайно, зможемо призначати послів у рамках певного графіка", - сказав Ердоган, не вказавши термінів.



Нагадаємо, Туреччина та Єгипет розірвали відносини після повалення у 2013 році ексісламістського президента Мохамеда Морсі, якого підтримував Ердоган. Вони вислали своїх послів та погіршили стосунки у 2013 році.



У 2018 році Туреччина розпорядилася відкликати посла Ізраїлю у зв'язку із вбивством протестувальників на кордоні із Сектором Гази.



Раніше цього року Туреччина прагнула зближення з Єгиптом, незважаючи на підтримку протиборчих сторін у конфлікті в Лівії.



У березні Анкара заявила, що встановила свої перші дипломатичні контакти з Каїром з 2013 року, а міністр закордонних справ Туреччини у квітні сповістив про «нову еру» у відносинах з Єгиптом.



Дві країни знову провели переговори у вересні, оскільки продовжувалися зусилля щодо нормалізації їхніх відносин без значного прогресу.



Перший візит на високому рівні ОАЕ до Туреччини з 2012 року минулої середи призвів до оголошення про створення фонду для інвестицій в Туреччину у розмірі 10 мільярдів доларів (8,86 мільярда євро) наступного дня після обвалу турецької ліри на тлі неспокійного для економіки періоду.