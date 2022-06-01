Туреччина розпочала спецоперацію на півночі Сирії

Нову антитерористичну операцію проведе Туреччина на півночі Сирії.
Про це сказав президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє Анадолу у середу, 1 червня.
Він додав, що після цього будуть і нові фази із зачистки інших прикордонних районів із Туреччиною.
Раніше Ердоган уже говорив про нові військові операції Туреччини вздовж своїх південних кордонів. В Анкарі заявляють, що її метою є боротьба з терористичними організаціями КРП (Курдська робітнича партія) та YPG (Загони народної самооборони, що входять до складу альянсу Демократичні сили Сирії).
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