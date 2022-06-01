Туреччина розпочала спецоперацію на півночі Сирії

16:39 01 червня Київ, Україна

Нову антитерористичну операцію проведе Туреччина на півночі Сирії.

Про це сказав президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє Анадолу у середу, 1 червня.

"Починається нова фаза формування (у Сирії) "зони безпеки" на 30 кілометрів углиб від кордону Туреччини. Ми очищаємо від терористів Талль-Рифат та Мюнбіч", – заявив Ердоган.

Він додав, що після цього будуть і нові фази із зачистки інших прикордонних районів із Туреччиною.

"Побачимо, якою буде реакція на законні кроки Туреччини у сфері безпеки. Хто підтримає Анкару?", - додав президент.

Раніше Ердоган уже говорив про нові військові операції Туреччини вздовж своїх південних кордонів. В Анкарі заявляють, що її метою є боротьба з терористичними організаціями КРП (Курдська робітнича партія) та YPG (Загони народної самооборони, що входять до складу альянсу Демократичні сили Сирії).