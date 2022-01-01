Туреччина почала виробництво сонячних батарей

Близько півтори тисячі людей працюють на найбільшому заводі з виробництва сонячних батарей в Анкарі, Туреччина. Як повідомляється, це перший такий завод в країні. Побудувати його змогли завдяки багатомільйонним інвестиціям. "Переконаний, що цей центр займе лідируючі позиції в області сонячної енергії та виробництва сонячних панелей ... Ми маємо намір налагодити імпорт сонячних панелей на мільйони доларів ", - заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган на церемонії відкриття.

Завод запустили завдяки інвестиціям в розмірі 400 мільйонів доларів, він займає площу в 100 тис. Кв.м. На заводі працює 1,4 тисячі чоловік.

Відзначається, що завод буде виробляти сонячні панелі для найбільшої сонячної електростанції в Туреччині, яка буде створена в районі Карапинарі в провінції Конья, в центральній частині країни. Цей проект реалізує турецька компанія Kalyon Holding спільно з південнокорейським консорціумом Hanwha Q-Cells.

Крім того, підприємство також буде мати науково-дослідний центр з розвитку технологій сонячної енергії, де буде працювати близько сотні інженерів.

Нагадаємо, що раніше Туреччина почала бурити шельф в Середземному морі. Роботи проводяться в спірних водах в східній частині моря неподалік від Кіпру. Проти таких дій Туреччини виступили Греція, ЄС і Франція.