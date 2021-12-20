Туреччина почала пошуки газу і нафти

16:01 20 липень Київ, Україна

Дослідження в Чорному морі на території Туреччини виявили запаси газу , на перспективній ділянці розпочато бурові роботи. Для того щоб нафтогазове бурове судно Fatih змогло дістатися до місця робіт, під підвісними мостами на Босфорі, довелося провести демонтаж бурової вишки і встановити її назад в порту Трабзон.

Про це заявив міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"Ми будемо обшукувати кожен квадратний метр наших морів для енергетичної незалежності Туреччини. Якщо вони там є (нафта і газ, - ред.), Ми обов'язково знайдемо ", - заявив Донмез.

26 червня Fatih відправився на бурову місію в регіоні з північного турецького міста Трабзон після завершення монтажних робіт.



Зона Tuna-1 розташована у гирла дунайського блоку на перетині болгарської та румунської морських кордонів і внутрішніх вод Туреччини.



Раніше турецьке сейсмічне судно Barbaros Hayrettin Paşa проводило дослідження в Чорному морі і виявило багаті запаси природного газу в блоці Дунаю в турецьких морських водах західного Чорного моря. Румунія і Болгарія вже багато років видобувають нафту і газ на Дунайському блоці.