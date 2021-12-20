Туреччина почала пошуки газу і нафти

Дослідження в Чорному морі на території Туреччини виявили запаси газу, на перспективній ділянці розпочато бурові роботи. Для того щоб нафтогазове бурове судно Fatih змогло дістатися до місця робіт, під підвісними мостами на Босфорі, довелося провести демонтаж бурової вишки і встановити її назад в порту Трабзон.
Про це заявив міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.
26 червня Fatih відправився на бурову місію в регіоні з північного турецького міста Трабзон після завершення монтажних робіт.
Зона Tuna-1 розташована у гирла дунайського блоку на перетині болгарської та румунської морських кордонів і внутрішніх вод Туреччини.
Раніше турецьке сейсмічне судно Barbaros Hayrettin Paşa проводило дослідження в Чорному морі і виявило багаті запаси природного газу в блоці Дунаю в турецьких морських водах західного Чорного моря. Румунія і Болгарія вже багато років видобувають нафту і газ на Дунайському блоці.
Зона Tuna-1 розташована у гирла дунайського блоку на перетині болгарської та румунської морських кордонів і внутрішніх вод Туреччини.
Раніше турецьке сейсмічне судно Barbaros Hayrettin Paşa проводило дослідження в Чорному морі і виявило багаті запаси природного газу в блоці Дунаю в турецьких морських водах західного Чорного моря. Румунія і Болгарія вже багато років видобувають нафту і газ на Дунайському блоці.
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