Туреччина може закрити кордони для туристів через COVID

20:14 19 липня Київ, Україна

Влада Туреччини не виключає можливості закриття кордонів для туристів, це пов'язано зі стрімким зростанням випадків захворювання на коронавірус штаму "Дельта" в країні.

Про це заявив міністр туризму Мехмет Нурі Ерсой в ефірі телеканалу CNN Turk.

Кількість хворих на штам "Дельта" досягла 750 осіб. Як заявив Ерсой, влада не виключає закриття кордонів для туристів, однак, поки таке питання не стоїть на порядку денному.

"Ні від чого гарантії немає, і, звичайно, потрібно дивитися, що відбувається в низці провінцій зі штамом "Дельта". Однак з міжнародних авіарейсів до уваги береться ситуація по всій країні", - заявив Ерсой.

За його словами, в 2021 році Туреччина має намір прийняти 25 млн туристів, що вплине на бюджет країни, який може збільшитися на 20 млрд доларів.



Нагадаємо, 29 червня влада Туреччини заявила, що припинить пряме авіасполучення з шістьма країнами через поширення нових штамів коронавірусу.