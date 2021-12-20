Туреччина може потрапити під санкції через невиконання вимог ЄСПЛ

17:14 03 грудень Київ, Україна

Рада Європи (РЄ) вдруге в історії ініціювала "провадження про порушення" через невиконання країною-членом рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Фігурантом стала Туреччина, яка, незважаючи на рішення ЄСПЛ, відмовляється звільнити активіста та філантропа Османа Кавалу, повідомляється у п'ятницю, 3 грудня, на офіційній сторінці РЄ.



У 2019 році ЄСПЛ визнав арешт Кавали політично мотивованим та закликав Анкару негайно звільнити бізнесмена. Відповідно до статті 46 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, країни-члени Ради Європи зобов'язані виконувати рішення ЄСПЛ, однак Туреччина ігнорує численні звернення.



Рішення про початок дисциплінарної процедури ухвалено після того, як минулого тижня турецький суд продовжив перебування активіста за ґратами після чотирьох років ув'язнення без винесення обвинувального вироку за підозрою у спробі державного перевороту у 2016 році.



Комітет міністрів РЄ звернеться за розглядом справи до Європейського суду з прав людини 2 лютого 2022 року. Згідно з процедурою, Анкара має шість тижнів для надання своїх аргументів.



Якщо ЄСПЛ задовольнить звернення, Туреччину чекатимуть санкції. Їй можуть загрожувати позбавлення права голосу або навіть виключення із Ради Європи.



Туреччина, у свою чергу, закликає РЄ утриматися від продовження процедури, яку вважає втручанням у її судову систему.



Нагадаємо, 64-річний підприємець Осман Кавала звинувачується у фінансуванні антиурядових протестів у Туреччині у 2013 році. У 2020 році його звільнили у цій справі, проте одразу ж заарештували за звинуваченням у спробі державного перевороту у 2016 році.