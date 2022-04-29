Туреччина: лісові пожежі підібралися до міст

18:04 28 липня Київ, Україна

У турецькій Анталії спалахнула сильна лісова пожежа, під дією вітру за короткий час вогонь дістався до навколишніх міст.



Про це повідомляє Anadolu.



Пожежа досягла селища Манавгат. Після того, як полум'я досягло центру міста, було евакуйовано 3 квартали. Місцева влада вже назвала подію найсильнішою пожежею в історії регіону.

Пожежа почалася недалеко від селища Манавгат в лісовій зоні, під дією вітру поширилася в бік населених пунктів. Полум'я практично досягло заправних станцій на шосе Анталія-Аланія. Екіпажі щосили намагаються не допустити пожежі на АЗС.



Мер Манавгата Шюкрю Сезен заявив, що пожежу так і не вдається локалізувати. Постраждало безліч будинків і підприємств. Весь трафік в регіоні заблокований, пожежу гасять і за допомогою авіації. Пожежним екіпажам допомагають і прості люди, намагаючись гасити полум'я з пляшок з водою.

Інформації про постраждалих на цей момент немає, як і про долю українців, які перебувають на курорті.

До гасіння пожежі залучено два літаки, 15 вертольотів, шість бульдозерів і 106 пожежних машин.