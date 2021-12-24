Туреччина та Катар обговорять з талібами плани щодо аеропорту в Кабулі

09:25 24 грудень Київ, Україна

Спільна делегація Туреччини та Катару вирушає до Афганістану, щоб обговорити плани щодо управління міжнародним аеропортом Кабула.

Про це повідомило державне інформаційне агентство Туреччини.



Агентство Anadolu повідомило, що офіційні особи Туреччини та Катару зустрілися цього тижня в Досі для узгодження деталей.



Під час переговорів члени спільної делегації отримають інформацію про «запити та очікування» самого Афганістану.



Член НАТО Туреччина, яка має історичні та культурні зв'язки з Афганістаном, керувала та захищала аеропорт Кабула протягом шести років, доки США та інші сили НАТО не покинули Афганістан після захоплення влади талібами.



Туреччина давно висловила готовність і надалі керувати аеропортом, який є головними воротами до Афганістану та життєво важливим доступом для гуманітарної допомоги.



Туреччина – близький союзник Катару, який відіграє ключову роль у відносинах із талібами. У країні протягом кількох місяців проходили мирні переговори між США та Талібаном.

Туреччина та Катар відіграли вирішальну роль у евакуації громадян США та інших країн з Афганістану. Приблизно половина людей, що залишили країну, пройшли через Катар.