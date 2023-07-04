Туреччина та Єгипет підняли рівень дипвідносин до рівня посольств

16:07 04 липня Київ, Україна

Дипломатичні відносини між Туреччиною та Єгиптом піднято до рівня посольств, що означає повне відновлення дипвідносин.

Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини.

"Цей крок спрямований на нормалізацію відносин між двома країнами та відображає взаємне бажання розвивати двосторонні відносини відповідно до інтересів турецького та єгипетського народів", - йдеться у заяві.

Каїр оголосив про призначення Амра аль-Хамамі своїм послом в Анкарі, а Туреччина запропонувала кандидатуру Саліха Мутлу Шена на посаду посла у Каїрі.



Таким чином країни працюють над оновленням дипвідносин між Каїром та Анкарою та зміцненням співпраці на користь народів Туреччини та Єгипту, заявили в єгипетському МЗС.



Зазначимо, що відносини між країнами погіршилися десятиліття тому після зіткнень у Єгипті, що сталися на тлі повалення президента Мухаммеда Мурсі. Тоді Реджеп Тайіп Ердоган, президент Туреччини, засудив дії військових африканської країни, і в результаті обидві країни відкликали своїх послів.