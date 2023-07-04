Туреччина та Єгипет підняли рівень дипвідносин до рівня посольств

Дипломатичні відносини між Туреччиною та Єгиптом піднято до рівня посольств, що означає повне відновлення дипвідносин.
Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини.
Каїр оголосив про призначення Амра аль-Хамамі своїм послом в Анкарі, а Туреччина запропонувала кандидатуру Саліха Мутлу Шена на посаду посла у Каїрі.
Таким чином країни працюють над оновленням дипвідносин між Каїром та Анкарою та зміцненням співпраці на користь народів Туреччини та Єгипту, заявили в єгипетському МЗС.
Зазначимо, що відносини між країнами погіршилися десятиліття тому після зіткнень у Єгипті, що сталися на тлі повалення президента Мухаммеда Мурсі. Тоді Реджеп Тайіп Ердоган, президент Туреччини, засудив дії військових африканської країни, і в результаті обидві країни відкликали своїх послів.
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