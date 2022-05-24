Туреччина готується розпочати військову операцію в Сирії після відходу військ рф

Після перекидання російських військ із Сирії в Україну Туреччина анонсувала військову операцію в Сирії. Метою операції буде встановлення 30-кілометрової «зони безпеки» у прикордонній зоні.
Про це повідомив на засіданні кабінету міністрів президент Туреччини Реджеп Ердоган.
Кампанія — третя за рахунком з моменту введення в Сирію російських сил — буде спрямована проти Сирійських демократичних сил (SDF) і, за словами Ердогана, почнеться 26 травня — після того, як військові та розвідка завершать підготовку.
Кампанія — третя за рахунком з моменту введення в Сирію російських сил — буде спрямована проти Сирійських демократичних сил (SDF) і, за словами Ердогана, почнеться 26 травня — після того, як військові та розвідка завершать підготовку.
Туреччина поряд з Іраном і росією є країною-гарантом «астанінського процесу» — мирних переговорів, які покликані покласти край громадянській війні, що триває майже 10 років.
Але російські сили залишають Сирію і прямують до Донбасу, здаючи військові бази та аеродроми іранському Корпусу вартових ісламської революції. Тегеран, у свою чергу, направляє до Сирії додаткові війська та техніку, включаючи дрони та балістичні ракети, пише Arab News.
Війна в Україні, яка завдала російській армії багатотисячних втрат, змінила баланс сил у Сирії на користь Туреччини, каже Арон Лунд, науковий співробітник Century Foundation у Нью-Йорку.
Але російські сили залишають Сирію і прямують до Донбасу, здаючи військові бази та аеродроми іранському Корпусу вартових ісламської революції. Тегеран, у свою чергу, направляє до Сирії додаткові війська та техніку, включаючи дрони та балістичні ракети, пише Arab News.
Війна в Україні, яка завдала російській армії багатотисячних втрат, змінила баланс сил у Сирії на користь Туреччини, каже Арон Лунд, науковий співробітник Century Foundation у Нью-Йорку.
Відхід росії підвищить залежність режиму Башара Асада від Ірану, каже дослідник Al-Sharq Strategic Research Мехмет Емін Ченгіз.
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