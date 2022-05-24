Туреччина готується розпочати військову операцію в Сирії після відходу військ рф

14:22 24 травня Киев, Украина

Після перекидання російських військ із Сирії в Україну Туреччина анонсувала військову операцію в Сирії. Метою операції буде встановлення 30-кілометрової «зони безпеки» у прикордонній зоні.

Про це повідомив на засіданні кабінету міністрів президент Туреччини Реджеп Ердоган.



Кампанія — третя за рахунком з моменту введення в Сирію російських сил — буде спрямована проти Сирійських демократичних сил (SDF) і, за словами Ердогана, почнеться 26 травня — після того, як військові та розвідка завершать підготовку.

"Головною метою стануть зони, з яких здійснюються атаки на нашу країну", - заявив Ердоган (його цитує Daily Sabah).

Туреччина поряд з Іраном і росією є країною-гарантом «астанінського процесу» — мирних переговорів, які покликані покласти край громадянській війні, що триває майже 10 років.



Але російські сили залишають Сирію і прямують до Донбасу, здаючи військові бази та аеродроми іранському Корпусу вартових ісламської революції. Тегеран, у свою чергу, направляє до Сирії додаткові війська та техніку, включаючи дрони та балістичні ракети, пише Arab News.



Війна в Україні, яка завдала російській армії багатотисячних втрат, змінила баланс сил у Сирії на користь Туреччини, каже Арон Лунд, науковий співробітник Century Foundation у Нью-Йорку.

«Зрештою, це може призвести до дестабілізації замороженої ситуації, хоча й не обов'язково виллється в конфлікт», — міркує він. москва та Анкара можуть піти на обмін поступками, щоб уникнути відновлення війни в Ідлібі.

Відхід росії підвищить залежність режиму Башара Асада від Ірану, каже дослідник Al-Sharq Strategic Research Мехмет Емін Ченгіз.