Туреччина готова надати військову допомогу Азербайджану

14:56 29 вересень Київ, Україна

Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара готова надати дипломатичну та військову допомогу Азербайджану в конфлікті з Вірменією. Глава МЗС Туреччини

"Туреччина готова підтримати Азербайджан як за столом переговорів, так і на полі бою", - підкреслив міністр.

За словами Чавушоглу, вихід з глухого кута в ситуації з Нагорним Карабахом полягає у "відході Вірменії з окупованих територій".



28 вересня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав Вірменію покинути Нагорний Карабах і заявив, що "негайне звільнення Вірменією окупованих земель Азербайджану відкриє шлях для миру та стабільності в регіоні".

Раніше на всій території Азербайджану було введено воєнний стан.