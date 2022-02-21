Туреччина готова надати військову допомогу Азербайджану

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара готова надати дипломатичну та військову допомогу Азербайджану в конфлікті з Вірменією.
За словами Чавушоглу, вихід з глухого кута в ситуації з Нагорним Карабахом полягає у "відході Вірменії з окупованих територій".
28 вересня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав Вірменію покинути Нагорний Карабах і заявив, що "негайне звільнення Вірменією окупованих земель Азербайджану відкриє шлях для миру та стабільності в регіоні".
Раніше на всій території Азербайджану було введено воєнний стан.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі