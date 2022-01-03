Туреччина: ще один древній православний монастир перетворять на мечеть

21:25 21 серпень Київ, Україна

Влада Туреччини має намір зробити мечеть з візантійської церкви Христа Спасителя в Полях .

Відповідний указ президента Туреччини Реджела Ердогана, який спрямований на реалізацію цього рішення, був опублікований в урядовій газеті 20 серпня 2020 року.



До вирішення перетворити стародавній православний монастир в мечеть Держрада Туреччини прийшов ще в 2019 році, але до теперішнього часу цим питанням ніхто не займався. Однак після того як Ендоган видав указ, було вирішено, що "процедури перетворення будуть просуватися швидко, як це було у випадку з собором Святої Софії", відзначили відповідальні особи.





Варто відзначити, що знамениті фрески монастиря Христа Спасителя в Полях з ансамблю монастиря в Хорі в Стамбулі - одного з найбільш символічних візантійських пам'ятників епохи імператорів Комнінів - після перетворення в мечеть будуть закриті.

Монастир Хора побудували в 534 році. Він є одним з найстаріших історичних пам'яток Стамбула. У 1511 році, після завоювання Константинополя, храм був перетворений в мечеть Кахрие і в цій якості проіснував 434 року.