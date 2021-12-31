Туреччина буде добувати газ в Чорному морі

Згідно з дослідженнями, проведеними турецькими фахівцями в Чорному морі біля перетину кордонів Румунії та Болгарії з водоймами Туреччини, виявлені родовища газу.

За відомостями Habertürk бурове судно «Фатіх» проводить роботи на ділянці «Дунай-1», де можуть знаходитися одне або кілька родовищ. До цього «Барбарос Хайреттін Паша» знайшло великі поклади газу на заході Чорного моря.

Влада Туреччини дані не підтверджують.

Нещодавно ми писали, що протягом першого тижня після того, як в Україні відкрили ринок газу, з'явилася дюжина компаній, кожна з яких готова здійснювати поставки блакитного палива населенню. Чотири з них уже продають газ українцям, ще вісім готові почати це робити найближчим часом. Представники компаній готові оприлюднити тарифи для населення.

Також ми писали про те, що в підземних сховищах газу в Україні накопичилося понад 24 млрд кубометрів газу. Такі відомості дали в АТ «Укртрансгаз» за станом на 17 серпня поточного року. Попередню оцінку робили за 9 днів до цього, і це було 23 млрд кубометрів.