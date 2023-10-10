Туреччина, Болгарія та Румунія можуть створити місію з розмінування Чорного моря

17:50 10 жовтня Київ, Україна

Туреччина, Румунія та Болгарія (країни-члени НАТО) планують об'єднати сили для знешкодження мін, що потрапили до Чорного моря через війну росії проти України.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на двох неназваних посадових осіб.



За словами співрозмовників видання, ці три країни-члени Північноатлантичного альянсу провели закриті переговори і все ще опрацьовують деталі, але можуть створити такий підрозділ уже наступного місяця.



Зазначається, що нові сили мають бути мирними і не виводитимуть у море жодних нових кораблів НАТО. Одна з цілей місії – показати, що ці три країни здатні вирішити проблему самостійно.



З початку війни росії проти України союзники по НАТО посилили спостереження та розвідку в Чорному морі, але не морську активність. Зі свого боку, Туреччина посилається на міжнародну угоду, що дозволяє прохід військових кораблів, що належать лише прибережним державам Чорного моря, а не іншим країнам, включаючи союзників по Альянсу, щоб запобігти ескалації конфлікту.

"Операція з розмінування не пов'язана з діяльністю НАТО, а ці об'єднані сили з розмінування моря стануть першими спільними зусиллями членів Альянсу в Чорному морі з початку повномасштабного вторгнення росії", - йдеться у статті.

Війна росії проти України дедалі більше загрожує транспортуванню зерна через Чорне море. Обидві країни є великими виробниками зерна, водночас росія намагається завдати шкоди українському експорту, тоді як частка російської нафти проходить через судноплавні шляхи. Понад два місяці росія перешкоджала комерційному судноплавству, оголосивши про проведення військових навчань, які зроблять частини болгарських та турецьких виняткових економічних зон небезпечними для судноплавства.