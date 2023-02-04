Туреччина близька до рішення затвердити вступ Фінляндії в НАТО

18:37 03 лютого Київ, Україна

Глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган готовий погодитися з тим, що кроків Гельсінкі для вирішення проблем безпеки було достатньо, щоб ратифікувати членство країни в альянсі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми словами, це оголошення може бути зроблене до того, як парламент Туреччини піде на канікули в середині березня напередодні виборів, намічених на травень.

«Ратифікувати договір мають дві країни, Туреччина та Угорщина. Ми чекаємо, щоб вони якнайшвидше ратифікували наші заявки», — нагадала у четвер прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

Держави-члени підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці країни приєднаються до НАТО , як тільки всі держави-члени альянсу ратифікують протоколи про вступ. Туреччина заблокувала процес вступу. Анкара вимагає від обох країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, які обвинувачуються Туреччиною в тероризмі.



Марін також зазначила, що їй не подобаються дебати, у яких Швеція, яка подавала заявку разом із Фінляндією, розглядається як проблема.



Відносини між Туреччиною та Швецією погіршилися останніми тижнями після того, як ультраправий активіст публічно спалив копію Корану. Ердоган заявив після цього, що Анкара більше не підтримуватиме Швецію на шляху до альянсу. Виступаючи перед турецькою молоддю, він сказав, що Туреччина може ратифікувати членство Фінляндії в НАТО окремо від Швеції. Туреччина може допустити Фінляндію в НАТО, «якщо Фінляндія не припуститься тієї ж помилки, що й Швеція», заявив він.



Жорстка позиція Ердогана щодо Швеції може стати поштовхом до консолідації підтримки його консервативно та націоналістично налаштованих виборців на майбутніх виборах.