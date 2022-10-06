Туреччина: автобус з 27 пасажирами скотився у прірву

10:56 10 березня Київ, Україна

У провінції Батман 2 людини загинули і 27 отримали поранення в результаті того, що мікроавтобус , який перевозив школярів і працівників текстильного підприємства, впав з 300-метрової скелі.



Про це повідомляє турецький телеканал NTV.

Мікроавтобус перевозив школярів і працівників текстильного підприємства. Двоє загиблих - школярі, які були родичами між собою.



Щоб допомогти рятувальникам і лікарям дістати постраждалих із прірви, місцеві жителі створювали живий ланцюг на її схилах.

5 з 27 постраждалих перебувають у важкому стані, отримані в результаті аварії травми загрожують їхньому життю.