Туреччина: автобус з 27 пасажирами скотився у прірву

10:56 10 березня Київ, Україна

У провінції Батман 2 людини загинули і 27 отримали поранення в результаті того, що мікроавтобус, який перевозив школярів і працівників текстильного підприємства, впав з 300-метрової скелі.

Про це повідомляє турецький телеканал NTV.
 
Мікроавтобус перевозив школярів і працівників текстильного підприємства. Двоє загиблих - школярі, які були родичами між собою.

Щоб допомогти рятувальникам і лікарям дістати постраждалих із прірви, місцеві жителі створювали живий ланцюг на її схилах.
живая цепь для спасения пострадавших в аварии
5 з 27 постраждалих перебувають у важкому стані, отримані в результаті аварії травми загрожують їхньому життю.