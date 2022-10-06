Туреччина: автобус з 27 пасажирами скотився у прірву

У провінції Батман 2 людини загинули і 27 отримали поранення в результаті того, що мікроавтобус, який перевозив школярів і працівників текстильного підприємства, впав з 300-метрової скелі.
Про це повідомляє турецький телеканал NTV.
Мікроавтобус перевозив школярів і працівників текстильного підприємства. Двоє загиблих - школярі, які були родичами між собою.
Щоб допомогти рятувальникам і лікарям дістати постраждалих із прірви, місцеві жителі створювали живий ланцюг на її схилах.
Щоб допомогти рятувальникам і лікарям дістати постраждалих із прірви, місцеві жителі створювали живий ланцюг на її схилах.
5 з 27 постраждалих перебувають у важкому стані, отримані в результаті аварії травми загрожують їхньому життю.
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