Туреччина: автобус, що перевозив туристів з РФ, потрапив в ДТП
08:01 03 серпня Київ, Україна
Автобус
з 22 російськими туристами, що прямував в аеропорт Антальї, потрапив в ДТП
. В аварії загинули чотири людини, 17 травмовані.
Про це повідомляє видання CNN Turk.
"Аварія сталася на трасі D-400. За попередніми даними дорожньої поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, транспортний засіб перетнув розділову лінію і, вискочивши на зустрічну смугу, перекинувся. В результаті ДТП чотири людини загинули, а ще 16 отримали травми", - йдеться в повідомленні.
Всіх постраждалих доставили до лікарень, їм надали медичну допомогу. Попередньо, п'ять осіб у важкому стані, у тому числі і водій автобуса.
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