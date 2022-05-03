Туреччина: автобус, що перевозив туристів з РФ, потрапив в ДТП

08:01 03 серпня Київ, Україна

Автобус з 22 російськими туристами, що прямував в аеропорт Антальї, потрапив в ДТП . В аварії загинули чотири людини, 17 травмовані.

Про це повідомляє видання CNN Turk.

"Аварія сталася на трасі D-400. За попередніми даними дорожньої поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, транспортний засіб перетнув розділову лінію і, вискочивши на зустрічну смугу, перекинувся. В результаті ДТП чотири людини загинули, а ще 16 отримали травми", - йдеться в повідомленні.

Всіх постраждалих доставили до лікарень, їм надали медичну допомогу. Попередньо, п'ять осіб у важкому стані, у тому числі і водій автобуса.