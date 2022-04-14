Туреччина не приєднається до санкцій Заходу проти росії

19:22 14 квітня Київ, Україна

Туреччина дотримуватиметься санкцій проти росії, лише якщо їх затвердять на рівні ООН. Про це заявив міністр іноземної країни Мевлют Чавушоглу, повідомляє агентство "Анадол".



Він зазначив, що всі дії Туреччини ґрунтуються виключно на нормах міжнародного права.



Туреччина слідуватиме всім рестрикціям, узгодженим і затвердженим на рівні ООН.



За словами міністра, сьогодні на міжнародній арені вже фіксуються ознаки нової холодної війни. Чавушоглу пообіцяв, що «Туреччина продовжить принципову та збалансовану політику у регіоні».



При цьому він визнав, що вбивства мирних жителів у Бучі та інших містах України мали негативний вплив на переговори між Києвом та москвою.



Нелюдські події у Бучі та Ірпені, які засудила також Туреччина, змінили атмосферу у переговорному процесі, наклали негативний відбиток на українську сторону. Російська сторона виступила з різними заявами, проте за фактом є негативний вплив на процес діалогу.



Однак, на думку Чавушоглу, незважаючи на всі складнощі, можливість припинення вогню існує і Анкара продовжить докладати зусиль для організації нових зустрічей делегацій росії та України.



Говорячи про можливість зустрічі лідерів рф та України у Туреччині, Чавушоглу сказав, що все залежить від позитивної відповіді президента рф володимира путіна.



В Анкарі раніше неодноразово заявляли, що Туреччина не має наміру приєднуватися до санкцій проти росії, щоб не завдати шкоди власній економіці та залишити відкритим канал діалогу з москвою.



16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі вимагав від росії негайно припинити війну в Україні. Суд також закликав обидві сторони утриматися від будь-яких кроків, які можуть посилити та продовжити конфлікт. Представники росії на оголошенні постанови були відсутні.



7 квітня Генеральна асамблея ООН призупинила участь росії у Раді з прав людини. З такою ініціативою виступили США, Латвія та Україна. За розроблений ними проєкт резолюції проголосували 93 країни. Незабаром після цього заступник постпреда росії при ООН Геннадій Кузьмін заявив, що росія сама виходить із Ради ООН з прав людини сьогодні ж. Прийняту резолюцію він назвав «неправомірним та політично мотивованим кроком». Більше ООН жодних обмежень щодо росії не запроваджувала.