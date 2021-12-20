Троє підлітків з автоматом напали на резиденцію Трампа?

Троє підлітків, рятуючись від переслідування поліції, пробралися на територію маєтку, що належить президентові США.
Три 15-річних підлітків перелізли через огорожу Мар-а-Лаго (маєток і курортний комплекс). Все почалося з того, що офіцер підійшов до хлопців, коли ті сиділи в машині в декількох кілометрах на північ від курорту Трампа.
Після цього молоді люди спробували втекти від поліцейського на своєму автомобілі. Вони залишили машину біля Мар-а-Лаго, коли побачили ще один поліцейський автомобіль. Рятуючись від переслідування, вони проникли на територію курорту.
У момент інциденту Трампа в маєток не було.
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