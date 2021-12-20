Троє підлітків з автоматом напали на резиденцію Трампа?

"Вони не намагалися увійти в жодні будівлі, вони просто перестрибнули через стіну і спробували сховатися", - сказав співробітник поліції. У момент інциденту Трампа в маєток не було.

Після цього молоді люди спробували втекти від поліцейського на своєму автомобілі. Вони залишили машину біля Мар-а-Лаго, коли побачили ще один поліцейський автомобіль. Рятуючись від переслідування, вони проникли на територію курорту.