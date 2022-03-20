Тріумф демократії: в Чилі відмовилися від конституції Піночета

18:52 26 жовтня Київ, Україна

За підсумками референдуму , 78,28% чилійців проголосували за відмову від старої конституції, яка була прийнята під час правління генерала Аугусто Піночета.

Поштовхом до референдуму стали торічні масові протести громадян проти нерівності можливостей, яку, на їхню думку, закріпила саме конституція, створена за часів Піночета.



Президент країни Себастьян Піньєра визнав підсумки голосування, зазначивши мирний характер референдуму.

"Тріумф громадянського духу і демократії", - так сказав він про голосування.

Звертаючись до чилійців, які вийшли на вулиці святкувати підсумки референдуму, Піньєра сказав, що до цього моменту конституція розділяла їх.

"Відсьогодні ми повинні працювати спільно, щоб нова конституція стала великою основою єдності, стабільності і майбутнього".

На референдумі було два питання:

чи хочуть виборці прийняття нової конституції;

який державний інститут повинен її розробити.

79% виборців проголосували за те, щоб нову конституцію розробили Установчі збори.



Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Сантьяго та інших міст країни, щоб відсвяткувати перемогу ще до оголошення результатів. Після завершення голосування площа в центрі столиці вибухнула оплесками. На будівлю Telefónica противники старої конституції спроєктували фразу "Відродження", що, на їхню думку, мало символізувати поховання законодавчого фундаменту військової диктатури. Святкування з гучною музикою, феєрверками і танцями тривали до початку комендантської години, введеної через пандемію.



11 квітня 2021 року чилійці повернуться до виборчих дільниць, щоб вибрати 155 членів Установчих зборів, які розроблять нову Конституцію.



Установчі збори почнуть роботу в травні 2021 року.