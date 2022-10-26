Три країни попередили про "сильну відповідь" на ядерні випробування КНДР

США, Японія та Південна Корея заявили, що проведення Північною Кореєю ядерного випробування вимагатиме "безпрецедентно сильної відповіді".
Про це повідомляє France24.
Після переговорів у Токіо заступники міністрів закордонних справ трьох країн заявили, що вони посилять стримування в регіоні.
"Ми домовилися про подальше зміцнення співпраці, щоб Північна Корея могла негайно припинити свою незаконну діяльність та повернутися до переговорів про денуклеарізацію", - сказав заступник глави МЗС Південної Кореї Чо Хюн Донг.
Він також додав, що "три країни погодилися з необхідністю безпрецедентно сильної відповіді, якщо Північна Корея продовжить своє сьоме ядерне випробування".
Сеул та Вашингтон неодноразово попереджали, що Пхеньян може бути близьким до випробування атомної бомби вперше з 2017 року після серії запусків балістичних ракет.
Минулого місяця одна ракета пролетіла над Японією на тлі заяви КНДР щодо проведення тактичних ядерних навчань.
"Вся ця поведінка є безрозсудною і глибоко дестабілізуючою", - заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман, закликавши Північну Корею "утриматися від подальших провокацій".
Заступник міністра закордонних справ Японії Такео Морі заявив, що "посилення ядерної та ракетної діяльності Північної Кореї є явним та серйозним викликом для міжнародної спільноти".
"Ми погодилися посилити стримування у нашому регіоні з метою денуклеаризації Північної Кореї", - сказав він.
Заступники глави МЗС США, Японії та Південної Кореї також повідомили, що, окрім північнокорейського питання, під час зустрічі вони обговорили широкий спектр питань, включаючи війну в Україні та зростання напруженості у відносинах Китаю та Тайваню.
Про це повідомляє France24.
Після переговорів у Токіо заступники міністрів закордонних справ трьох країн заявили, що вони посилять стримування в регіоні.
"Ми домовилися про подальше зміцнення співпраці, щоб Північна Корея могла негайно припинити свою незаконну діяльність та повернутися до переговорів про денуклеарізацію", - сказав заступник глави МЗС Південної Кореї Чо Хюн Донг.
Він також додав, що "три країни погодилися з необхідністю безпрецедентно сильної відповіді, якщо Північна Корея продовжить своє сьоме ядерне випробування".
Сеул та Вашингтон неодноразово попереджали, що Пхеньян може бути близьким до випробування атомної бомби вперше з 2017 року після серії запусків балістичних ракет.
Минулого місяця одна ракета пролетіла над Японією на тлі заяви КНДР щодо проведення тактичних ядерних навчань.
"Вся ця поведінка є безрозсудною і глибоко дестабілізуючою", - заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман, закликавши Північну Корею "утриматися від подальших провокацій".
Заступник міністра закордонних справ Японії Такео Морі заявив, що "посилення ядерної та ракетної діяльності Північної Кореї є явним та серйозним викликом для міжнародної спільноти".
"Ми погодилися посилити стримування у нашому регіоні з метою денуклеаризації Північної Кореї", - сказав він.
Заступники глави МЗС США, Японії та Південної Кореї також повідомили, що, окрім північнокорейського питання, під час зустрічі вони обговорили широкий спектр питань, включаючи війну в Україні та зростання напруженості у відносинах Китаю та Тайваню.
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