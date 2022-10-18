Три країни допомогли російському агресору зберегти експорт нафти

07:41 18 жовтня Київ, Україна

Туреччина, Індія та Китай сприяли збереженню експорту нафти росії після її вторгнення в Україну. Ключову роль у цій схемі грає Туреччина.



Про це повідомляє інформагентство Bloomberg.



ЗМІ зазначає, що за останні тижні фіксується стійке зростання сукупного потоку російської нафти до Туреччини, Китаю та Індії.



Видання додає, що постачання до цих країн досягло піку в 2,2 мільйона барелів на день у червні. Проте місяць тому ця цифра знизилася приблизно на 350 тисяч барелів на день. Водночас постачання до Туреччини зросло до найвищого рівня за рік. Танкери з вантажем у понад 40 тисяч барелів не вказали свого пункту призначення.



Інформаційне агентство також звертає увагу на те, що нафту з Казахстану змішують із російською для створення єдиного експортного сорту. Казахстан після початку повномасштабної війни в Україні провів ребрендинг своїх вантажів, щоб відрізняти їх від вантажів, що відправляються російськими компаніями.



Морський експорт сирої нафти з росії до європейських країн зріс уперше з початку вересня, збільшившись до 714 тисяч барелів на день місяць тому, що компенсувало попередні втрати. Усі поставки прямували до сховищ у нідерландському Роттердамі.



Танкери, які перевозять сиру нафту до невказаних пунктів призначення в Азії, прямують у бік Порт-Саїда або Суецького каналу, а остаточні точки розвантаження навряд чи будуть відомі доти, доки вони не пройдуть у Червоне море. Більшість цих суден прибувають до Індії чи Китаю.



Зазначимо, що надходження до військової скарбниці кремля від експорту сирої нафти збільшилися на 9 мільйонів доларів – до 134 мільйонів. Крім того, середній прибуток за останній місяць збільшився на 2 мільйони доларів, до 145 мільйонів доларів.