Три літаки путіна увійшли у повітряний простір білорусі

16:16 19 грудня Київ, Україна

Літак президента росії увійшов у повітряний простір білорусі, перед цим з москви та санкт-петербурга злетіли ще 2 літаки, для того, щоб відвернути увагу від повітряного судна, на якому знаходиться володимир путін.



Повідомляється, що до повітряного простору білорусі увійшов Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Борт вилетів із санкт-петербурга о 14:25 за місцевим часом. Номер рейсу – RSD111.



Ймовірно, для конспірації о 14:30 з московського аеропорту "Внуково" було піднято інший Іл-96-300ПУ з номером RA-96020. Номер рейсу – RSD1/RSD001.



Крім того, вранці в петербург перегнали відразу два борти путіна RA-96022 і RA-96014, другий також, після зльоту літака з путіним, був піднятий у небо.



19 грудня президент росії володимир путін планує відвідати мінськ з широкою урядовою делегацією. Планується спочатку зустріч за участю всіх міністрів, після того зустріч лукашенка та путіна "один на один", а далі пресконференція.



Зараз російський диктатор уже вирушив до білорусі. Його борт супроводжує одразу три літаки.



На зустрічі лукашенка та путіна також будуть присутні міністри оборони білорусі та росії, віктор хренін та сергій шойгу.



Повідомляється, що сторони обговорюватимуть "процес реалізації прийнятих раніше союзних програм", зокрема, торговельно-економічне співробітництво та спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співробітництво в енергетичній сфері та питання безпеки.



На початку грудня в мінськ літав міністр оборони росії сергій шойгу. Тоді з білоруссю підписали зміни до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.



Тоді ж повідомлялося, що путін та лукашенко домовилися про зустріч у грудні.



Прессекретар президента країни-агресора дмитро пєсков заявив, що російський диктатор володимир путін не збирається примушувати білорусь брати участь у війні проти України, але натякнув, що режим олександра лукашенка добровільно має ухвалити рішення.