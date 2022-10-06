Три європейські країни погодили нові пакети військової допомоги для України

08:24 06 жовтня Київ, Україна

Влада Німеччини, Чехії та Італії розробили нові пакети військової допомоги для України. Про це стало відомо у середу, 5 жовтня.



Берлін виділив Києву дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2. Як уточнили в німецькому уряді, тепер на озброєнні ЗСУ буде п'ять таких БРЕМ.



Глава Міноборони Чехії Яна Чорнохова в ефірі Чеського телебачення оголосила, що влада республіки готова передати Україні важке озброєння.

"Сьогодні схвалено виділення подальшої допомоги Україні. Вона містить важке озброєння", - сказала вона, але з міркувань безпеки подробиці не розкрила.



Також про воєнну підтримку України заявили в Італії. Як заявив сенатор Адольфо Урсо, готується п'ятий пакет допомоги Києву, що містить техніку та обладнання.