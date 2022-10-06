Три європейські країни погодили нові пакети військової допомоги для України

08:24 06 жовтня Київ, Україна

Влада Німеччини, Чехії та Італії розробили нові пакети військової допомоги для України. Про це стало відомо у середу, 5 жовтня.


Берлін виділив Києву дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2. Як уточнили в німецькому уряді, тепер на озброєнні ЗСУ буде п'ять таких БРЕМ.

Глава Міноборони Чехії Яна Чорнохова в ефірі Чеського телебачення оголосила, що влада республіки готова передати Україні важке озброєння.
 
"Сьогодні схвалено виділення подальшої допомоги Україні. Вона містить важке озброєння", - сказала вона, але з міркувань безпеки подробиці не розкрила.

Також про воєнну підтримку України заявили в Італії. Як заявив сенатор Адольфо Урсо, готується п'ятий пакет допомоги Києву, що містить техніку та обладнання.
 
"Під час слухань було вичерпним чином обговорено зміст п'ятої міжвідомчої постанови, яка дозволить передачу військової техніки, матеріалів та обладнання державним органам України", - цитує законодавця видання Formiche.