Три європейські країни пропонують допомогу у створенні місії для навчання військових ЗСУ

19:53 16 вересня Київ, Україна

Франція, Польща та Німеччина готові допомогти зі створенням спеціальної місії для навчання українських військових у Європі.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ, опублікованій на сайті МЗС ФРН.

"Ключовою була і залишається тверда та єдина реакція Європейського Союзу та його держав-членів, які засуджують війну, пропонують притулок біженцям, вживають обмежувальних заходів проти росії та надають підтримку Україні", - йдеться у повідомленні.

Міністри Франції, Польщі та Німеччини вважають, що військову допомогу для України потрібно продовжити у довгостроковій перспективі. Йдеться не лише про надання озброєння, а й про створення місії з навчання військових у Європі, яка також забезпечить технічне обслуговування та ремонт військової техніки.