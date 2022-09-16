Три європейські країни пропонують допомогу у створенні місії для навчання військових ЗСУ

Франція, Польща та Німеччина готові допомогти зі створенням спеціальної місії для навчання українських військових у Європі.
Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ, опублікованій на сайті МЗС ФРН.
Міністри Франції, Польщі та Німеччини вважають, що військову допомогу для України потрібно продовжити у довгостроковій перспективі. Йдеться не лише про надання озброєння, а й про створення місії з навчання військових у Європі, яка також забезпечить технічне обслуговування та ремонт військової техніки.
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