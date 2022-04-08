Три десятиліття на замку: Ірак і Саудівська Аравія відкрили кордон

07:59 19 листопада Київ, Україна

У 1990 році між Іраком і Саудівською Аравією були розірвані дипломатичні відносини через вторгнення Іраку в Кувейт, через 30 років країни відкрили пункт пропуску через державний кордон.

Прикордонний перехід відновив роботу в районі міста Арар, пункт пропуску відкритий як для провезення товарів, так і для пересування людей, повідомили в прикордонній комісії Багдада в середу, 18 листопада.





Для офіційного відкриття прикордонного переходу на місце прибули високопоставлені представники МВС Іраку і керівництва прикордонної комісії.









