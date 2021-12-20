Тривожні дзвінки: ООН підтверджує рекордну температуру в Арктиці

ООН офіційно визнала 38 градусів Цельсія, виміряних у Сибіру минулого року, новим рекордом для Арктики, що стало «тривожним дзвінком» у зв'язку зі зміною клімату.
За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), виснажлива спека - еквівалент 100,4 градуса за Фаренгейтом - спостерігалася 20 червня 2020 року в російському місті Верхоянськ, що стало найвищою температурою, що коли-небудь зареєстрована за Полярним колом.
За повідомленням агентства ООН, це вперше, коли ВМО додала рекордну спеку в Арктиці до свого архіву звітів про екстремальні погодні умови, і це сталося на тлі безпрецедентної хвилі рекордних стрибків температури в усьому світі.
«Цей новий арктичний рекорд є одним із серії спостережень, представлених в Архів погоди та екстремальних кліматичних явищ ВМО, які б'ють на сполох з приводу нашого клімату, що змінюється», - сказав його керівник Петтері Таалас у заяві.
Верхоянськ знаходиться приблизно за 115 кілометрів (70 миль) на північ від Полярного кола, і температури тут вимірюються з 1885 року.
Температура, яка, на думку агентства, "більше підходить для Середземномор'я, ніж для Арктики", була виміряна на метеорологічній станції під час виключно тривалої сибірської хвилі тепла.
У ньому йдеться, що середні температури в Арктичному Сибіру протягом більшої частини літа минулого року піднімалися на 10°C вище за норму, додаючи, що це призвело до пожеж і масової втрати льоду.
Хвиля тепла також відіграла значну роль у 2020 році, що був визнаним одним із трьох найтепліших років за всю історію спостережень у всьому світі.
Минулого року також новий рекорд максимуму 18.3 °C на Антарктичному континенті, сказав Таалас.
ВМО, як і раніше, намагається перевірити 54,4 °C, зафіксовані як у 2020, так і в 2021 році в найбільш спекотному місці світу, Долині Смерті в Каліфорнії.
Його експерти також працюють над підтвердженням нового європейського температурного рекорду 48,8°C, встановленого на італійському острові Сицилія минулого літа.
За словами Тааласа, в архіві ВМО "ніколи не було такої кількості поточних одночасних розслідувань".
За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), виснажлива спека - еквівалент 100,4 градуса за Фаренгейтом - спостерігалася 20 червня 2020 року в російському місті Верхоянськ, що стало найвищою температурою, що коли-небудь зареєстрована за Полярним колом.
За повідомленням агентства ООН, це вперше, коли ВМО додала рекордну спеку в Арктиці до свого архіву звітів про екстремальні погодні умови, і це сталося на тлі безпрецедентної хвилі рекордних стрибків температури в усьому світі.
«Цей новий арктичний рекорд є одним із серії спостережень, представлених в Архів погоди та екстремальних кліматичних явищ ВМО, які б'ють на сполох з приводу нашого клімату, що змінюється», - сказав його керівник Петтері Таалас у заяві.
Верхоянськ знаходиться приблизно за 115 кілометрів (70 миль) на північ від Полярного кола, і температури тут вимірюються з 1885 року.
Температура, яка, на думку агентства, "більше підходить для Середземномор'я, ніж для Арктики", була виміряна на метеорологічній станції під час виключно тривалої сибірської хвилі тепла.
У ньому йдеться, що середні температури в Арктичному Сибіру протягом більшої частини літа минулого року піднімалися на 10°C вище за норму, додаючи, що це призвело до пожеж і масової втрати льоду.
Хвиля тепла також відіграла значну роль у 2020 році, що був визнаним одним із трьох найтепліших років за всю історію спостережень у всьому світі.
Минулого року також новий рекорд максимуму 18.3 °C на Антарктичному континенті, сказав Таалас.
ВМО, як і раніше, намагається перевірити 54,4 °C, зафіксовані як у 2020, так і в 2021 році в найбільш спекотному місці світу, Долині Смерті в Каліфорнії.
Його експерти також працюють над підтвердженням нового європейського температурного рекорду 48,8°C, встановленого на італійському острові Сицилія минулого літа.
За словами Тааласа, в архіві ВМО "ніколи не було такої кількості поточних одночасних розслідувань".
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