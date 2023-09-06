Тривожна ніч у москві: закрили три аеропорти, евакуювали Київський вокзал

08:00 03 вересня Київ, Україна

Незатишно стає у столиці росії. Не спалося в ніч на 3 вересня не лише екстреним службам столиці, а й москвичам. Через тривогу було закрито три аеропорти, а в центрі москви через повідомлення про загрозу вибуху евакуювали Київський залізничний вокзал. Про це повідомило пропагандистське агентство ТАРС.

Повідомляється, що за даними розкладу, станом на 0:26 в аеропорту Внуково скасовано 6 рейсів, ще 5 затримано, у Шереметьєво затримуються 6 рейсів. У Домодєдово затримано 8, ще 17 скасовано. Причини затримки та скасування не вказуються.

За даними екстрених служб, також відбувається евакуація Київського вокзалу російської столиці.

"Надійшло повідомлення про загрозу вибуху Київського вокзалу. З метою безпеки проводиться евакуація", - сказали в екстрених службах.

На вокзалі працюють спеціалісти, інформація перевіряється.

Нагадаємо, на початку тижня у москві на Площі трьох вокзалів горіли склади, а через день московські аеропорти обмежили польоти через "атаку БПЛА".