Тривожна ніч у москві: закрили три аеропорти, евакуювали Київський вокзал

Незатишно стає у столиці росії. Не спалося в ніч на 3 вересня не лише екстреним службам столиці, а й москвичам. Через тривогу було закрито три аеропорти, а в центрі москви через повідомлення про загрозу вибуху евакуювали Київський залізничний вокзал. Про це повідомило пропагандистське агентство ТАРС.
Повідомляється, що за даними розкладу, станом на 0:26 в аеропорту Внуково скасовано 6 рейсів, ще 5 затримано, у Шереметьєво затримуються 6 рейсів. У Домодєдово затримано 8, ще 17 скасовано. Причини затримки та скасування не вказуються.
За даними екстрених служб, також відбувається евакуація Київського вокзалу російської столиці.
На вокзалі працюють спеціалісти, інформація перевіряється.
Нагадаємо, на початку тижня у москві на Площі трьох вокзалів горіли склади, а через день московські аеропорти обмежили польоти через "атаку БПЛА".
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