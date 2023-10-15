Третя світова скасовується? Відносини між США та Китаєм стабілізувалися

09:36 15 жовтня Київ, Україна

США та Китай можна без перебільшення назвати головними гравцями у світовій політиці. Від їхніх відносин багато в чому залежить майбутнє багатьох народів.

Тому не може не потішити заяву МЗС Китаю про те, що погіршення у відносинах між США та Китаєм припинилося, зараз ситуація стабілізувалася. Така заява стала можливою в результаті розмови керівників дипломатичних відомств двох країн - Ентоні Блінкена та Ван І.

Зазначається, що розмову ініціювала американська сторона заради обговорення ситуації на Близькому Сході.. Коментуючи події в Ізраїлі та секторі Газа, Ван І запевнив, що Китай виступає проти всіх дій, що завдають шкоди цивільному населенню, і засуджує будь-які дії, що порушують міжнародне право.. Також Ван І підкреслив, що основний шлях вирішення палестинського питання полягає у реалізації "рішення про дві держави".

Окремо сторони обмінялися думками щодо китайсько-американських відносин.

"Ван І зазначив, що останнім часом Китай та США провели низку контактів на високому рівні, двосторонні відносини припинили погіршуватися та стабілізувалися, що вітається народами двох країн та міжнародною спільнотою", - йдеться у прес-релізі китайського МЗС.

Нагадаємо, що різке погіршення американо-китайських відносин почалося в серпні минулого року після того, як тодішня речниця Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань. Китай розцінив це як порушення його суверенітету, адже Пекін вважає острів своєю територією.

У лютому, коли Китай та США планували розпочати розрядку у відносинах, спалахнув новий скандал через китайські повітряні кулі над Америкою. Незважаючи на заяви Пекіна, що це метеозони, які забрало вітром, Вашингтон заявив про акт шпигунства і збив кулі.

Також відносини двох держав напружені через проросійську політику Пекіна в контексті російського вторгнення в Україну та побоювання США, що Китай готує вторгнення на Тайвань.

А ось на думку академіка Академії політичних наук України Максима Ялі, поки що Китай повністю не переозброє свою армію (а це очікується не раніше 2027-2028 років), у тому числі й з урахуванням досвіду російсько-української війни, Третя світова не розпочнеться.

Хоча шанси на її початок у середньостроковій перспективі стають з кожним днем дедалі вищими.