Третину російських дипломатів у Швейцарії підозрюють у шпигунстві

15:40 27 червня Київ, Україна

У щорічному звіті про державну безпеку Швейцарії вказується, що із 220 акредитованих осіб російських дипломатичних та консульських установ у Женеві та Берні щонайменше одна третина працює на спецслужби російської федерації.



Такі високі показники частково пояснюються роллю Швейцарії як "приймаючої сторони" для міжнародних організацій.



Звіт також зазначає, що Китай має кілька десятків розвідників, які діють під дипломатичним чи консульським покровительством у Швейцарії. Однак їхня кількість значно менша, ніж у росії, оскільки китайський персонал в основному ховається під виглядом вчених, журналістів чи бізнесменів.



Війна росії з Україною створила труднощі для шпигунства в Європі через санкції, обмеження на візи та масове висилання російських дипломатів. Також значну роль відіграла відсутність прямих регулярних авіарейсів між росією та Європою, а Шенгенська зона скасувала безвізовий режим для російських громадян на перебування до трьох місяців.

Однак ця війна відкрила можливості для російської розвідки відправляти більше співробітників до Європи, видаючи їх за "біженців".



Спецслужби Швейцарії вважають, що "велика кількість біженців насправді є співробітниками розвідувальних служб і можуть переміщатись непоміченими, перебуваючи на тимчасовій основі".



У звіті вказано, що для росії все ще буде складно працювати в більшості західних країн, проте масштаб та можливості шпигунської діяльності залежатимуть від рішень західних урядів, які можуть ухвалити санкції.