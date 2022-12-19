«Тренуйся з армією»: Польща набирає добровольців для навчання військовій справі

12:32 19 грудня Київ, Україна

Польська армія оголосила набір добровольців від 15 до 65 років для навчання військовій справі в рамках проєкту «Тренуйся з армією».

Як розповів віцепрем'єр - міністр оборони країни Маріуш Блащак, влада країни хоче навчити якнайбільше людей базовим навичкам — поводженню зі зброєю, медичної допомоги, — щоб правильно поводитися в кризовій ситуації, передає радіо Bialystok.



Восьмигодинний курс підготовки буде організований по суботах, починаючи з середини січня до кінця лютого. Навчання буде безкоштовним, курсантам надається харчування.

«Ми не приховуємо, що хотіли б через такі одноденні навчання залучити всіх, хто ще не визначився, чим займатися в майбутньому, служити у Війську Польському», — запевнив Блащак.

У липні польський міністр пообіцяв, що його країна матиме «найпотужніші наземні сили в Європі». Для цього Варшава підвищить ціль щодо військових витрат з 2,4% до 5% ВВП. Німеччина минулого року витратила на оборону всього 1,5% ВВП, і зараз влада обговорює, чи зможе вона досягти встановленої для країн НАТО мети в 2% після того, як буде витрачено схвалений цього року фонд на 100 млрд євро для інвестицій в оборону.



У польській армії зараз близько 150 000 військовослужбовців, до 2035 року вона має зрости до 300 000. Для порівняння, німецька армія зараз налічує 170 000 осіб. У Польщі на озброєнні вже більше танків та гаубиць, ніж у Німеччині.



У 2023 році на модернізацію армії буде витрачено понад 100 млрд злотих ($21,8 млрд).