"Вимагають у росії повернути Курили і забратися з України": у Токіо відбувся загальнонаціональний з'їзд

15:59 07 лютого Київ, Україна

У японській столиці у щорічний День північних територій уряд провів загальнонаціональний з'їзд і прийняв звернення з вимогою повернути Курильські острови Японії.

Про це повідомляє японське видання 47news.jp.



Північними територіями у Японії називають південні Курильські острови – Ітуруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї.



На конференції було прийнято звернення з вимогою повернути острови Японії. У документі вперше з 2018 року було використано фразу "незаконна окупація".



Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який був присутнім на з'їзді, заявив, що відновлення програм обміну, наприклад, "відвідування Північних могил" (дозволяє колишнім жителям Курил без візи відвідувати могили родичів), є "одним з головних пріоритетів у майбутніх відносинах між Японією та росією". Кісіда також заявив, що збереже політику вирішення територіального питання та укладання мирного договору.



Мітинг пройшов біля посольства росії в Токіо. Його учасники кричали японською та російською "Забирайтеся з північних територій!", "Віддавайте наші острови!".



На автомобілях учасників акції, крім японських, були встановлені українські прапори. "Забирайтеся з України", - скандували вони через гучномовці.



Що відомо про приєднання Курильських островів до росії

За підсумками Другої світової війни СРСР приєднав до своєї території південні Курильські острови – Ітуруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї. У 1956 році Радянський Союз і Японія підписали мирну декларацію, згідно з якою Шикотан і Хабомаї мали бути передані Японії після укладання мирного договору. Але японська влада в наступні роки наполягала тільки на поверненні всіх островів. Мирний договір досі не підписано.



Після початку війни в Україні 2022 року росія заборонила японським морякам рибалити біля Південних Курил. Таке право їм надавала російсько-японська угода 1998 року, яку російська сторона призупинила за несплату виплат за договором.