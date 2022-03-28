Країни ЄС можуть позбавити росіян та білорусів "золотих паспортів"

15:41 28 березня Київ, Україна

Єврокомісія закликала країни ЄС відмовитися від видачі «золотих паспортів» та анулювати громадянство, вже видане за такою схемою, росіянам та білорусам.

«Деякі громадяни росії та білорусі, які перебувають за санкціями та підтримують війну в Україні, могли отримати за цими схемами громадянство ЄС або привілейований доступ до Євросоюзу, включаючи можливість вільно пересуватися Шенгенською зоною», — йдеться у заяві Єврокомісії.

На думку Єврокомісії, країни-члени ЄС повинні перевірити, чи немає серед тих, хто отримали «золоті паспорти» або «золоті візи», фігурантів підсанкційних списків, і негайно анулювати їхні дозволи на проживання.



До припинення видачі «золотих віз» Єврокомісія не закликає, але вважає за необхідне запровадити суворі перевірки та не видавати посвідки на проживання росіянам та білорусам.



Зараз програми видачі «золотих паспортів» має Кіпр, Мальта та Болгарія. Усі три країни раніше вже оголосили, що закривають їх.



Ще у кількох країнах ЄС діють програми видачі «золотих віз» — дозволів на проживання у країні інвесторам чи покупцям нерухомості.