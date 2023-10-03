Трампу не заборонили брати участь у виборах президента

07:35 03 жовтня Київ, Україна

Верховний Суд Сполучених Штатів відмовився розглядати позов щодо позбавлення Дональда Трампа права брати участь у виборах американського президента у 2024 році.



Про це повідомляє CNN.



Як пишуть журналісти, позов подав представник Республіканської партії Джон Ентоні Кастро, який також має намір балотуватися.



Наголошується, що необхідність заборонити Трампу брати участь у передвиборчих перегонах Касто аргументував тим, що той сприяв "повстанцям, які жорстоко напали" на Капітолій 6 січня 2021 року.

"Справа спирається на положення 14 поправки до конституції США , згідно з якою будь-який американець не має права обіймати державну посаду, якщо він брав участь у бунті або повстанні проти влади Сполучених Штатів або надавав допомогу повстанцям", - йдеться у матеріалі.

CNN пояснює, що в минулому цю поправку було внесено до американської конституції, щоб після Громадянської війни колишні конфедерати не могли займати державні посади. Однак у новітній історії США її не застосовували.



Верховний Суд Сполучених Штатів відхилив позов без коментарів.



Проте журналісти додали, що ця справа окремо від інших подібних, які представлені до судів Міннесоти та Колорадо. Там рішення ухвалюватимуться наприкінці року, і перспектив у позивачів більше.