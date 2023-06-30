Трамп заявив, що Україні, можливо, доведеться поступитися рф деякими територіями

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що президент росії володимир путін "дещо ослаблений" через невдалий заколот ПВК "Вагнер" у росії. За словами Трампа, зараз час для Сполучених Штатів спробувати стати посередником у мирному врегулюванні між росією та Україною.
Про це Трамп сказав у телефонній розмові з Reuters.
Щодо України Трамп не виключив, що Києву, можливо, доведеться поступитися деякими територіями росії, щоб зупинити війну. За його словами, якби він був президентом, все було б "предметом переговорів".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі