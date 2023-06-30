Трамп заявив, що Україні, можливо, доведеться поступитися рф деякими територіями

11:21 30 червня Київ, Україна

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що президент росії володимир путін "дещо ослаблений" через невдалий заколот ПВК "Вагнер" у росії. За словами Трампа, зараз час для Сполучених Штатів спробувати стати посередником у мирному врегулюванні між росією та Україною.

Про це Трамп сказав у телефонній розмові з Reuters.

"Я хочу, щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну", - заявив Трамп.

Щодо України Трамп не виключив, що Києву, можливо, доведеться поступитися деякими територіями росії, щоб зупинити війну. За його словами, якби він був президентом, все було б "предметом переговорів".