Трамп заявив, що підтримує рішення реп-виконавця йти в президенти

в четвер в ефірі

"Мені подобається, що його голос буде почутий, але він завжди буде за нас", - сказав Трамп, коментуючи висловлювання Уеста про його плани брати участь в президентських перегонах. "Він дуже хороший хлопець, ми з ним чудово ладнаємо, - запевнив глава держави. - Думаю, в результаті він буде підтримувати нас ". Трамп підкреслив, що "потрібно зупинити радикалів з числа лівих".

США Дональд Трамп схвалює рішення американського реп-виконавця Каньє Уеста претендувати на вищу державну посаду країни, але вважає, що в результаті співак підтримає республіканців. Про це американський лідер заявивмісцевого телеканалу.

Уест 4 липня написав у Twitter, що збирається балотуватися в президенти Сполучених Штатів. 8 липня в інтерв'ю журналу Forbes виконавець уточнив, що збирається брати участь в президентських виборах в США в поточному році в якості незалежного кандидата. Уест зазначив, що більше не підтримує Трампа, незважаючи на те що був його прихильником останні роки. Співак раніше не раз заявляв, що не виключає можливості включитися в боротьбу за пост президента США. Він, зокрема, допускав, що може претендувати на вищий державний пост на виборах, які повинні пройти в 2024 році.

Журнал Forbes в квітні визнав Уеста мільярдером. Його стан оцінюється приблизно в $ 1,3 млрд. Уест входить в число найпопулярніших реп-виконавців в США. Співак отримав більше 20 премій Grammy.

59-е вибори президента США намічені на 3 листопада. Кандидатом від демократів на них, як очікується, буде колишній віце-президент США Джозеф Байден, від республіканців - Трамп.