Трамп заявив, що балотуватиметься на наступних виборах президента США

12:56 16 листопада Київ, Україна





Трамп виступив біля свого маєтку у штаті Флорида, пише CNN. Його промова тривала більше години і була в основному присвячена тому, що під його керівництвом "США були великою і славною нацією", "але зараз це нація, яка занепадає і зазнає невдачі". Колишній президент США Дональд Трамп заявив про готовність взяти участь у наступних президентських виборах від Республіканської партії, які мають відбутися у 2024 році. Його помічники повідомили, що він уже надав документи.Трамп виступив біля свого маєтку у штаті Флорида, пише CNN. Його промова тривала більше години і була в основному присвячена тому, що під його керівництвом "США були великою і славною нацією", "але зараз це нація, яка занепадає і зазнає невдачі".

"Для того, щоб знову зробити Америку великою і славною, я сьогодні ввечері висуваю свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів", - сказав Трамп.

Він пообіцяв реформувати виборчу систему у разі перемоги на виборах у 2024 році.



76-річний Трамп був головою Білого дому з 2017 по 2021 рік. Восени 2020 року він програв вибори нинішньому президентові Джо Байдену, який став головою США у січні 2021 року.

Нагадаємо, 8 листопада у США пройшли проміжні вибори, під час яких американці мали обрати Палату представників, третину Сенату, законодавчі збори та губернаторів у багатьох штатах. Останні два роки більшість у Палаті мали демократи.

Напередодні проміжних виборів у США президент Джо Байден попередив, що перемога республіканців може послабити демократичні інституції країни. Водночас колишній президент Дональд Трамп натякнув, що наступного тижня зробить "велику заяву".

Станом на ранок 12 листопада на проміжних виборах у США демократи зберігають контроль над Сенатом завдяки перемозі у Неваді.