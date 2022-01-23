Трамп зайняв однозначну позицію в питанні санкцій проти Росії

Якщо буде прийнято рішення зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" через ситуацію с Навальним, Дональд Трамп підтримає санкції, до того ж, за заявою глави США, саме він був ініціатором зупинки "ПП-2".
Про це американський лідер заявив журналістам у понеділок, 7 вересня, відповідаючи на конкретне запитання.
Втім, американський президент засумнівався, що Берлін піде на такі заходи.
Водночас канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що ситуацію з "Північним потоком-2" і отруєння російського опозиціонера Олексія Навального не слід пов'язувати будь-яким чином. На її думку, газопровід повинен бути добудований.
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