Трамп вперше розповів про кібератаки США проти російської структури

У своєму інтерв'ю виданню The Washington Post президент США Дональд Трамп підтвердив той факт, що в 2018 році санкціонував кібератаку на російське Агентство інтернет-досліджень, так звану "фабрику тролів".

"Це вірно", - сказав він у відповідь на запитання журналіста про те, санкціонував він кібератаку.

Видання зазначає, що Агентство інтернет-досліджень було в Росії лідером поширення інформації, яка кваліфікувалася як втручання в президентські вибори в США в 2016 році. Ця діяльність агентства була продовжена на проміжних виборах 2018 року.

Трамп зазначив, що його попередник на посту президента Барак Обама знав про діяльність російського агентства, проте не робив заходів, розраховуючи, що на виборах переможе кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Трамп пояснив, що дав вказівку почати атаку на основі даних розвідки про втручання Росії у вибори, завдаючи удару по її кібернетичним можливостям.

"Послухайте, і ми зупинили це", - уклав президент.

Нагадаємо, 12 вересня 2018 року Трамп підписав указ про санкції проти іноземних громадян або компаній, звинувачених у втручанні в американські вибори. Санкції включають заморожування активів, обмеження доступу до фінансової системи США і заборону американцям на інвестиції в які потрапили під ці заходи компанії.