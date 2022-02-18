Трамп посилить умови угод з Іраном і Венесуелою
22:29 25 вересень Київ, Україна
Президент США Дональд Трамп заявив про намір посилити умови угод, укладених з Іраном і Венесуелою, якщо переможе на майбутніх виборах.
"Скажу вам наступне: будь то Іран чи Венесуела - вони вже хочуть вести переговори. Всі хочуть вести переговори. Але я хочу дочекатися завершення виборів. Рік тому я сказав: у вас є вибір, ми можемо вести переговори зараз або після завершення виборів. Однак після виборів це буде набагато жорсткіша угода", - заявив Трамп.
З таким попередженням на адресу Тегерана і Каракаса глава Білого дому виступив в п'ятницю на передвиборчій зустрічі з прихильниками латиноамериканського походження в Майамі (штат Флорида).
При цьому він нагадав, що активно застосовував односторонні обмежувальні заходи проти Венесуели, Куби та Нікарагуа, назвавши їх "найжорсткішими в історії санкціями".
"Прийдуть [на переговори з США] всі ці країни. Ми укладемо чудову угоду. Ми повинні дочекатися завершення виборів. Я сказав їм (перерахованим країнам - прим. ред.), що хочу почекати", - зазначив глава американської адміністрації.
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