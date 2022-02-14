Трамп упевнений у своїй перемозі: "Ніякої передачі влади не буде. Буде продовження"

Президент США Дональд Трамп під час конференції в Білому домі, яка відбулася в середу, 23 вересня, уникнув прямої відповіді на питання про те, чи зможе він мирно передати владу після виборів у разі програшу.
"Ніякої передачі влади, чесно кажучи, і не буде. Буде продовження", - заявив американський лідер.
Також він в черговий раз розкритикував майбутній процес голосування.
"Ви знаєте, що я дуже сильно висловлював невдоволення з приводу голосування, і це повна катастрофа. Процес голосування вийшов з-під контролю, і ви прекрасно це знаєте. Знаєте, хто ще знає про це краще за всіх інших? Демократи", - зазначив Трамп.
"Ніякої передачі влади, чесно кажучи, і не буде. Буде продовження", - заявив американський лідер.
Також він в черговий раз розкритикував майбутній процес голосування.
"Ви знаєте, що я дуже сильно висловлював невдоволення з приводу голосування, і це повна катастрофа. Процес голосування вийшов з-під контролю, і ви прекрасно це знаєте. Знаєте, хто ще знає про це краще за всіх інших? Демократи", - зазначив Трамп.
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