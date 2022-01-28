Трамп порівняв себе з Черчиллем, намагаючись виправдати свої маніпуляції з коронавірусом

20:25 11 вересень Київ, Україна





Трамп порівняв себе з британським міністром часів Другої світової після публікації аудіозапису, на якому він ще в лютому говорив про небезпеки коронавірусу та про те, що ця інфекція більш небезпечна, ніж найстрашніший грип.



Однак на публіці він навпаки применшував загрози та говорив, що коронавірус не страшніший за легкий грип. Після публікації плівок Трамп пояснив, що не брехав, а просто не хотів сіяти паніку.



Пізніше він сказав, що намагався наслідувати приклад Черчилля. Критики скептично сприйняли спробу Дональда Трампа виправдати свої маніпуляції з коронавірусом і вважають, що спроба порівняти себе з прем'єр-міністром Великобританії часів Другої світової війни Вінстоном Черчиллем недоречна. Тому що Черчилль відкрито попереджав про загрози, а Трамп - брехав.Трамп порівняв себе з британським міністром часів Другої світової після публікації аудіозапису, на якому він ще в лютому говорив про небезпеки коронавірусу та про те, що ця інфекція більш небезпечна, ніж найстрашніший грип.Однак на публіці він навпаки применшував загрози та говорив, що коронавірус не страшніший за легкий грип. Після публікації плівок Трамп пояснив, що не брехав, а просто не хотів сіяти паніку.Пізніше він сказав, що намагався наслідувати приклад Черчилля.

«Британський уряд радив британському народу перед обличчям Другої світової війни заспокоїтися та не здаватися. Те ж саме робив і я. Коли Гітлер бомбив Лондон, Черчилль, великий лідер, часто виходив на дах у Лондоні для промов. Він завжди говорив впевнено. Він сказав, що нам треба бути незворушними», - заявив Трамп.

Відзначається, що президент США переплутав дві події - коли Черчилль спостерігав за бомбардуванням Лондона з даху урядової будівлі у Вестмінстері, і коли звернувся з посланням до нації.



Таке порівняння критики, серед яких відомий в США журналіст Яір Розенберг, сприйняли скептично, оскільки Черчилль гартував громадський дух тим, що чесно попереджав про загрози, в той час, як Трамп свідомо маніпулював інформацією та брехав.



